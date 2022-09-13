В Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів [ Редагувати ]
В тимчасово захопленому Маріуполі сили супротиву підірвали патруль окупантів. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших "художників.
За його словами, три окупанти були госпіталізовані в лікарню окупованого Донецька.
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