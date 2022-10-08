На залізничній станції за 50 км від Маріуполя пронунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань (Донецька область) трапились вибухи. Вона розташована за 50 кілометрів від Маріуполя.
Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Бавовна! 50 км. від Маріуполя. Який прекрасний день!", - йдеться у повідомленні.
За його словами, вибухи трапились на залізничній станції Карань, яка розташована на окупованій частині Донецької області.
На опублікованих відео можна почути звуки численних вибухів, які зафільмували місцеві мешканці.
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