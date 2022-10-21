У Маріуполі величезна смертність населення, окупанти відкрили новий морг [ Редагувати ]
Через високу смертність серед населення російські окупанти були змушені відкрити у Маріуполі новий великий морг. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
У місті надвисока кількість смертей. Замість того, щоб вкладати гроші у лікарні та відновлення нормального життя, окупанти побудували морг площею близько 7 тисяч квадратних метрів.
Це викликано підвищеною смертністю серед населення. У людей після обстрілів росіян загострилися хронічні хвороби, зокрема жаліються на проблеми з серцем. Люди просто не витримують.
Мешканці міста мерзнуть у розбитих окупантами будинках та запасаються дровами. Так званий голова "днр" пушилін підписав наказ про початок опалювального сезону, але маріупольці мерзнуть у будинках з розбитими вікнами та пошкодженими дахами.
Майже 90% будинків міста були пошкоджені росіянами. Тому подати опалення на все місто неможливо.
У Маріуполі люди досі живуть у підвалах з мишами, щурами, клопами та тарганами.
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