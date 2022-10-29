росіяни вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпровщині, отримав поранення 39-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Нині поранений у лікарні, його стан – середньої тяжкості.

Крім того, у Нікополі пошкоджено 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблеву фабрику, готель, автобусну зупинку, газопровід та електромережі.

російські снаряди викликали пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Пожежні полум'я вже загасили.

Також обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Без постраждалих.