Війська рф всю ніч гатили по Нікополю (фото) [ Редагувати ]
росіяни вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпровщині, отримав поранення 39-річний чоловік.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Нині поранений у лікарні, його стан – середньої тяжкості.
Крім того, у Нікополі пошкоджено 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблеву фабрику, готель, автобусну зупинку, газопровід та електромережі.
російські снаряди викликали пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Пожежні полум'я вже загасили.
Також обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Без постраждалих.
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