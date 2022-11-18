Мережу стабілізували: відключення світла у Києві знову за графіками [ Редагувати ]
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У п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, їх треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.
"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", - додали наостанок.
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