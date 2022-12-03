ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях [ Редагувати ]
ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 2 грудня завдали потужних ударів по ворогу.
Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:
- склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
- склад з БК - у Василівському районі Запорізької області;
- склад з БК - у Бердянському районі Запорізької області.
"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.
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