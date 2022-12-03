На вихідних в Україні пануватиме антициклон Erik, який принесе прохолодну погоду без опадів, але з аномально високим атмосферним тиском.

Про прогноз погоди на 3 і 4 грудня розповів синоптик і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Середньодобові температури повітря в Україні очікуються на 1-3 градуси нижчі за норму, однак на Закарпатті гори затримають холодну повітряну масу зі сходу - там збережеться тепла погода.

Погода в суботу, 3 грудня

День з мінливою хмарністю й без опадів. Уночі й вранці на крайньому півдні країни, місцями у Криму та на Поліссі очікуються невеликі опади у вигляді дощу, мряки та снігу. Разом з цим у північних і західних областях на дорогах утвориться ожеледиця. Середня температура повітря вночі в країні буде в межах -7-2 градуси (на Закарпатті, місцями на Одещині та в Криму 0…+5 градусів), а вдень повітря прогріється лише до -4+1 градуса (на Закарпатті й у Криму до +2+7 градусів). Синоптик також додав, що вітер прогнозується східний , 7 – 12 м/с, у Приазов'ї та Криму окремі пориви до 15 – 20 м/с.

Погода в неділю, 4 грудня

Опадів протягом доби майже не спостерігатиметься: тільки на крайньому півдні Херсонщини й в Криму вдень можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу. Водночас ожеледиця збережеться на дорогах західних і північних регіонів. Нічна температура повітря становитиме -8-3 градуси, на Сумщині та у східних областях стовпчик термометра опуститься до -8-12 градусів. На півдні Одеської області, у Криму та на Закарпатті близько нуля. У денний час потепліє до -6-1 градусів; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму очікується від нуля до +5 градусів.

"Вітер східної чверті, 7 - 12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви до 15 - 17 м/с", - додав синоптик Кібальчич.