В Ізюмському районі Харківщини двоє чоловіків загинули через підрив їхнього на автомобілі на міні. Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 грудня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі "ВАЗ 2106" та зв'язок з ними зник.

Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків наїхав на міну. Машина була знищена, 59 та 44-річні чоловіки загинули.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил російської федерації.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером "101" або "102".

Напередодні на міні підірвався автомобіль на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік.