А от як проблеми в енергосистемі впливають на цінники в магазинах - вирішила дослідити Христина Гашенко. Причому взялася вона одразу за стратегічний продукт. За українське сало!

Тож скільки воно коштує зараз? Чому на його вартість впливає європейський імпорт? І як цифри на цінниках перепишуть різдвяні свята? Про все - просто зараз.

На різний смак та гаманець. Це - ціни на стратегічний продукт українців - сало.

Тернопіль, Волинь, берем завжди сало, прекрасне. Свіже! Вчора забили - нині привезли!

Це - ранок на одному з львівських ринків. І вибір сала тут - чималий. Тут і звичайне, і з прошарками мʼяса. А от - найдорожче - генеральське.

Любов, продавчиня:

Тому що це з-під ребра, знімається з ребра і це сало є смачне. Це спеціальні свинки молочні такі гарно будуть,гарно годуються і воно дуже-дуже смачне.

Та здебільшого покупців цікавить…

Наталія, покупчиня:

Вибираємо так, і щоб подешевше було і щоб смачно було.

За салом на ринок прийшла і Дарія із своїм сином. Жінка - переселенка із Харкова. У березні від війни виїхала у Швецію. Та через кілька місяців повернулася назад, в Україну.

Дарія, переселенка із Харкова:

У Швеції хорошо, у Швеції гарні люди, добрі в садочок дитина ходила, ну не можу я. Наші залишилися мої родичі, а я не можу, я хочу дому. - Тепер ви їм сало передаєте?! - Так.

Такого смачного сала за кордоном немає, розповідає Дарія. Тому раз на кілька місяців, рідним, які лишилися в Європі, жінка надсилає українські смаколики.

Дарія, переселенка із Харкова:

Великі ціни. Раніше сало я брала по 80, а зараз 120. Великі ціни, а що робить?! Сало смачне треба брати.

Від початку повномасштабної війни ціни на сало та на деякі види м'яса зросли майже на 30 відсотків. І це вплинуло на покупців - попит зменшився.

На базарі можна футбол грати, людей немає.

Та навіть, якщо покупці і є, то виторг не великий. Бо люди беруть менше:

Андрій, продавець:

Взяли чуть-чуть, використали і прийшли знову.

Галина, продавчиня:

Колись в тій порі черги були, черги, не встигала важити!!!

Любов, продавчиня:

Буває таке, що я одну свинку ділю на 2 дня, бо виторгу немає. Дуже відчутно, бо все подорожчало, доїзд подорожчав, бензин, газ, щоб оце все обсмалити і обпалити.

Одна із причин подорожчання сала - імпорт. Частину свиней, а це 7 відсотків, на Львівщину привозять із Європи.

Тетяна Гетьман, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА:

Були проблеми з поставками живих свиней на територію України, ми імпортуємо і відповідно, і проблеми з логістикою. Окрім того, подорожчання логістики відбилося і в сокупності це призвело до того, що пропозиція м'яса скоротилася.

А ще на ціни вплинула сезонність - пояснюють фахівці галузі.

Василь Корпан, товарознавець:

Осінь-зима попит збільшується і тому ціна трохи виросла. Знаєте, коли стає трошки холодніше, хочеться того сала засоленого, хочеться з ним щось зробити, з хлібчиком, з часничком.

Сало і мʼясо ще трохи додадуть у ціні, бо ж різдвяні свята наближаються, кажуть експерти. А ще - на вартість вплине ситуація зі електрикою. А наскільки відчутним буде подорожчання - аналітики прогнозувати не беруться.

Галина, продавчиня: