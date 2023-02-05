У Херсоні вранці 5 лютого під обстріл потрапила двоповерхова будівля ліцею. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

На першому поверсі виникла пожежа на площі 100 кв. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Сьогодні близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку, повідомляє Херсонська ОВА. Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків і життєво важливі комунікації - електролінії, газопровід та водопровід. Через російський обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого госпіталізовано.