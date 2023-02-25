Китай вивчає можливість постачання росії безпілотників, артилерії та боєприпасів. Про це повідомили джерела CNN і The Wall Street Journal, знайомі з даними американської розвідки.

За інформацією Spiegel, ведуться переговори про постачання 100 дронів. Пекін раніше називав звинувачення у планах щодо постачання зброї росії домислами.

Як повідомляє CNN, Пекін, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення. Однак, за інформацією телеканалу, переговори щодо ціни й обсягів поставок тривають.

В останні тижні американська розвідка отримала інформацію, яка може свідчити, що Пекін схиляється на користь передачі озброєння, стверджують джерела телеканалу.

Як стверджує CNN, Пекін, крім постачання безпілотників, може розглядати передачу боєприпасів - швидше для стрілецької зброї, а не для артилерії. Проте джерела WSJ говорять про вивчення постачання "артилерії та озброєних дронів".

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше звинуватив Китай у постачанні росії нелетальної військової допомоги та стверджував, що Пекін розглядає можливість відправки зброї.

Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь назвав це домислами. Водночас президент США Джо Байден не очікує на "велику ініціативу" від Китаю щодо постачання зброї росії.

Нагадаємо, у Байдена негативно відреагували на "мирний план" Китаю.