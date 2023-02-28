11 тисяч будинків повністю зруйновані або пошкоджені через ворожі обстріли на Миколаївщині. В хату родини Слободянюків влучив російський снаряд. Оселя відновленню не підлягає. Та чи може сім'я розраховувати на компенсацію та допомогу влади? На одному з тисяч прикладів - розкаже Наталя Сінченко.

Наталія Слободянюк, жителька села на Миколаївщині:

Це моя хата, яка постраждала від рашистів проклятих. Дякую їм, що вони зробили нам такий шикарний ремонт.

Наталя та Віталій з болем оглядають свій розбитий будинок. Подружжя навідалося в село з будівельником, щоб він оцінив обсяги робіт для відновлення оселі. Проте слова фахівця звучать як вирок.

Антон Ковбасюк, приватний будівельник:

Будинок треба зносити. Вже нікуди не годиться, тому… що тут порадити. Тільки зносити та будувати будівлю, інакше ніяк.

Кілька напівзруйнованих стін - все що лишилося від колись охайної оселі родини Слободянюків. Роками Наталя й Віталій приводили до ладу батьківську хату, щоб у комфорті виховувати сина.

Наталія Слободянюк, жителька села на Миколаївщині:

Ми старалися. 12 років тут прожили. Робили ремонти. Як кожна людина хотіла для себе найкращого. І подивіться яке, у нас найкраще...

Того дня, коли російський снаряд поцілив в будинок, родина вже кілька місяців як виїхала. Позиції ворога були занадто близько до села.

Віталій Слободянюк, житель села на Миколаївщині:

У нас тут стояли, вісім кілометрів від нас кацапня. Сволочі. Розбомбили наше село. Кожний день вони бомбили. Дрони літали. Вони вистежували машини, двіженія і гатили опять же по селу.

Тож, коли обстріли почастішали, родина з 9-річною дитиною евакуювалася в безпечніше місце.

Віталій Слободянюк, житель села на Миколаївщині:

Ми уїхали 13 марта. Нас начали бомбить ночью, я кажу, так бігом в школу, в подвал, бігли, хати горіли, отако.. Шахматним порядком - там горить, там горить, там бігли, вже два трупа було, там прильот був, хати горіли, вони якраз попали в це время, вони двоє шли і сразу насмерть.

А звістку про пряме влучання в будинок Слободянюки отримали згодом… від сусіда.

Наталія Слободянюк, жителька села на Миколаївщині:

Повідомив сусід, що до нас попав снаряд прямий і почала горіти хата. Ніхто її не тушив, тому що були великі обстріли і за цього ніхто не міг приїхать.

Росіяни гатили по селу з РСЗВ. І рясно "засіяли" снарядами подвір'я та город родини.

Наталія та Віталій, Слободянюки:

Оце, ми вже засипаємо її. А тут була воронка. І ми потом позвонили нашому участковому і старості, що хочемо копать город, а боїмося ходить. Три, їх було три. Три нерозірваних. Два тут лежали, а третій - де ви стоїте, у траві прямо.

І лише дивом вціліла літня кухня. Щоправда, від вибухової хвилі повилітали всі вікна.

Оце, все, що ми забили, це були стеклопакети, по всій кухні були розбиті. Ось повністю воно було розбито, нам поміняли нові стеклопакети.

Нині сім'я винаймає житло в Миколаєві. І Дуже сподівається на допомогу від держави.

Наталія Слободянюк, жителька села на Миколаївщині:

Осталися ми тепер без нічого. Ми хотіли б, конєшно, щоб нам помогло і ОТГ і государство.

Сімей, чиї оселі постраждали від війни, тільки на Миколаївщині - тисячі.

Вікторія Олейник, радниця з комунікацій голови Миколаївської обласної військової адміністрації:

З 24 лютого 22 року у Миколаївській області росіяни знищили приблизно 11 тисяч житлових об'єктів. З них багатоповерхівки - 700 повністю зруйновано і приватний сектор - близько 4000 повністю зруйновано. Переважно це села на лінії розмежування між Херсонською та Миколаївською областями. Є деякі села, що зруйновані на 70-90 відсотків.

Комплексний підхід у відбудуванні житла можливий лише за умови прописаного механізму відшкодування.

І днями депутати ухвалили закон про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна через бойові дії. органи самоврядування мають створити спеціальні комісії, що розглядатимуть кожен окремий випадок, але лише після того, як власник оселі подасть електронну заяву через "Дію" або паперову - через ЦНАП. До заяви треба додати копію документа про право власності та, за наявності, фото або відео до і після руйнувань.

І хоча в Законі прописано термін для подання документів - 3 роки після закінчення воєнного стану, юристи радять не затягувати.

Наталія Кічка, приватний юрист:

Зафіксувати акти фото та відео актами з сусідами, обов'язково звернутися у будь-яку адміністрацію країни за фінансуванням та відшкодуванням.

Але вважають, що Закон потребує уточнень.

Наталія Кічка, приватний юрист: