Курс турецької ліри рекордно обвалився [ Редагувати ]
Турецька ліра встановила рекорд свого падіння, під час торгів знецінившись щодо долара до 19,02 ліри за одиницю американської валюти. За даними онлайн-торгів, курс турецької національної валюти 16 березня опускався до 18,98 ліри за долар.
У 2022 році в Туреччині посилилася економічна криза, яка почалася роком раніше. Зокрема, у країні було зафіксовано найвищий показник інфляції за останні 20 років. Інфляція в країні зросла на тлі падіння курсу ліри та підвищення цін на енергоносії. Ліра втратила майже 30% своєї вартості щодо долара у 2022 році та 44% роком раніше.
У 2023 році ще одним важливим негативним чинником для турецької економіки та курсу національної валюти стала серія руйнівних землетрусів.
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