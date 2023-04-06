Окупанти обстріляли Чернігівську область з мінометів та артилерії [ Редагувати ]
У четвер увечері, 6 квітня, прокремлівські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.
Так, у період з 18:40 до 20:10 росіяни завдали ударів із САУ та міномета 82 мм по населеному пункту Грем'яч. Загалом зафіксовано 22 "прильоти".
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, посічено шифер даху приватного будинку.
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