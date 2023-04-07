Курс рубля обвалися до мінімуму з квітня 2022 року [ Редагувати ]
Курс долара на Московській біржі піднявся вище 83 рублів вперше з 6 квітня 2022 року, а курс євро - вище 91 рубля.
За даними на 14:50 за Києвом, долар торгується по 81,60 руб./$, а євро - по 89,21 руб./€. , А юань зростав на 2,47%, до 12,09 руб. / Юань.
З початку 2023 року долар США подорожчав більш як на 17%. Міністр фінансів росії Антон Сілуанов заявив:
Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.
Економісти, опитані BBC та агентством Bloomberg припускають, що подією, що яка обвалила "дерев'яний", стали новини про вихід з проекту "Сахалін-2" британської нафтової компанії Shell. Компанія "Новатек" має сплатити Shell майже 95 млрд рублів за її частку у проекті.
На курс рубля тисне і активний вихід з росії низки іноземних компаній. З того часу, коли долар коштував 50-55 рублів, профіцит торгового балансу рф зменшився щонайменше втричі. Імпорт поступово відновлюється, а запроваджені західними країнами обмеження на продаж російської нафти призвели до помітного скорочення доходів від експорту нафти та газу.
по темі
Сподіватися на швидке та масштабне відновлення України немає підстав. Про це заявив у Facebook фінансовий експерт Ерік Найман. Свою думку він ґрунтує на опублікованому нещодавно прогнозі Міжнародного валютного фонду
Японія розширила санкції проти росії, заборонивши експорт безпілотників, сталі та алюмінію
Американці зняли з депозитів у банках $98,4 млрд у період з 8 по 15 березня. Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані Федеральної резервної системи (ФРС). Основний обсяг знятих грошей припав на невеликі банки
Група країн-кредиторів України, до якої входять всі держави G7, продовжила мораторій на погашення боргу до 2027 року, допоки діятиме програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги Києву
Виходячи з публічного звіту Головного управління розвідки МОУ, Вірменія залишається одним з головних партнерів кремля для обходу західних економічних санкцій, повідомляє 5 канал
У ході візиту до Москви голова КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозицій щодо збільшення закупівель російського газу. Про це повідомляє Bloomberg. Китай, як і раніше, стурбований забезпеченням різноманітності постачальників енергоносіїв