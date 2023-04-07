Курс долара на Московській біржі піднявся вище 83 рублів вперше з 6 квітня 2022 року, а курс євро - вище 91 рубля.

За даними на 14:50 за Києвом, долар торгується по 81,60 руб./$, а євро - по 89,21 руб./€. , А юань зростав на 2,47%, до 12,09 руб. / Юань.

З початку 2023 року долар США подорожчав більш як на 17%. Міністр фінансів росії Антон Сілуанов заявив:

Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.

Економісти, опитані BBC та агентством Bloomberg припускають, що подією, що яка обвалила "дерев'яний", стали новини про вихід з проекту "Сахалін-2" британської нафтової компанії Shell. Компанія "Новатек" має сплатити Shell майже 95 млрд рублів за її частку у проекті.

На курс рубля тисне і активний вихід з росії низки іноземних компаній. З того часу, коли долар коштував 50-55 рублів, профіцит торгового балансу рф зменшився щонайменше втричі. Імпорт поступово відновлюється, а запроваджені західними країнами обмеження на продаж російської нафти призвели до помітного скорочення доходів від експорту нафти та газу.