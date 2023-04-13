У четвер вдень, 13 квітня, поблизу машинного залу четвертого енергоблоку окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, де у березні відключилась остання лінія зв'язку з українською енергосистемою, пролунав вибух.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Зазначається, що ймовірно, причиною вибуху біля небезпечного об'єкта стала російська міна.

Українським атомникам, які продовжують працювати на ЗАЕС, окупанти самі заявили, що здетонувала російська міна.

Таким чином окупанти намагалися заспокоїти працівників та приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ. які перебувають на станції.

"російські окупанти продовжують перетворювати ЗАЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків… Найбільший атомний об'єкт Європи продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, тоді як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту", — йдеться у повідомленні Енергоатома.