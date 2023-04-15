У російських пропагандистів - своє уявлення про довкілля. Скрепній московії віднині загрожує канадський бобер - засланець ворожого Заходу. Про інші "зашквари" зі світу тварин і нову порцію маніпуляцій - Карина Вакарєва.

кремль активно нав'язує своїм громадянам відчуття ненависті до всього не російського. Відтак, росіяни живуть у суцільній параної, де повсюди одні вороги. Загниваючий Захід, українські неонацисти, а ще - бойові гуси, комарі та… бобри.

Ось так бешкетують бобри. Уявляєте, скільки років цьому дереву? Вже понад сто років і ось бобри вирішили його підточити. Кажуть, що це завезли канадських бобрів, які виживають у найбруднішій воді.

Хто завіз цих бобрів до російської столиці, чоловік звісно що не знає. Та й кому потрібні ці деталі? Пропаганда вже зробила свою справу.

- Припиніть залякувати світ! - Я вимагаю від Байдена, щоб ти пішов із поста цього.

Втім, схоже, що бобри хвилюють лише активісток з путінських загонів. Решта людей на росії стурбована… електронними повістками.

- Для тих, хто ухиляється, буде передбачено низку забезпечувальних заходів.

Днями російський диктатор владімір путін підписав закон про введення в країні нових методів мобілізації. Повістки будуть відправляти онлайн, через електронну пошту. А в тих осіб, які не відреагують на цифрове запрошення з військкомату - заберуть можливість керувати автівкою, брати кредити, укладати угоди з нерухомістю та виїздити за кордон.

- Електронні повістки надійдуть електронно. Якщо її надіслали в особистий кабінет, то вона вважається врученою.- А якщо я не зайшов до електронного кабінету? - Це ваші проблеми. - В сенсі? А якщо в мене немає інтернету, я у тайзі? - Ну нічого страшного, ви ж колись з'явитеся в інтернеті.

І поки росіян хочуть позбавити більшості конституційних прав за небажання помирати на війні проти України, у Держдумі рф продовжують закручувати гайки. Мовляв, казна ж не гумова, давайте всі скинемося на так звану спецоперацію.

Декілька відсотків. 2-3% до податку на доходи фізичних осіб. Це що, неможливі якісь витрати та втрати?

Ідею підкинув депутат Нілов. Втім, який "військовий податок" може бути у державі, яка заявляє, що не воює - чиновник не уточнив. Тим часом, росія дедалі більше стає схожою на Радянський Союз часів Сталіна. А репресії нагадують 37-й рік. Зараз у федерації можна отримати реальний термін за слова "Ні війні!". І все охочіше та частіше росіяни один на одного пишуть доноси. Потрапив під роздачу терорист Стрєлков-Гіркін. Мовляв, за дискредитацію росії та армії.

володимире володимировичу, замовкни. Мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно за те, що у нашій країні такий президент. І ворог не буде глумитися.

Тож вже скоро зможемо побачити Стрєлкова на лаві підсудних. Однак, не в Україні чи Гаазькому суді, як сподівалися. А, схоже, що - в росії. Бо ж гризня вже почалася. Провали окупантів на фронті сіють паніку не лише у кремлі, а й у студіях Гебельс-тб.

- На якій підставі були ухвалені рішення, що призвели до провалу СВО на першому етапі!?? - Не рахуй людей за ідіотів. За публікаціями у виданнях такі висновки не робляться. - Тобто, перший етап не був провалений? - Ще раз, Вікторе, ти робиш неправильні висновки.

Дивитися на таке можна вічно. Втім, як з'ясувалось - дискредитовувати "велікую" росію можуть не лише люди, а й реклама. Запрошення до путінської армії з`явилося поряд із цвинтарем в Оренбурзі. На ньому поховані окупанти, ліквідовані в Україні. Тож такий собі Андрій Лисенко написав заяву до фсб з вимогою - перевірити причетних до банера. Хоча не розумію, що йому не сподобалось!?

Як на мене, дуже логічний ланцюжок - підписуєш контракт, а потім транзитом через фронт потрапляєш на кладовище. Така кількість загиблих викликає питання до влади - й поки у кремлі шукають відповідь, на шоу Малахова випускають "тяжку артилерію": бабцю-провидицю Сепфору.

Зараз ті, хто знали її близько, згадують, що матінка Сепфора вже тоді, у 90-ті роки передбачала багато подій, які відбуваються зараз.

Віщунка Сепфора померла вже давно. Але нічого - російські пропагандисти вміють розшифровувати подібні передбачення:

На нашій території, каже, війни не буде. Ми будемо переможцями. Так, каже, спочатку здаватиметься, що ми програємо. Війна буде серйозною, кривавою, але ми вийдемо переможцями.

Від бравадного "Київ за три дні" - до окопів у Криму. Те, що на федеральних каналах росіянам всерйоз пропонують вірити у передбачення екстрасенсів, свідчить про те, що кремлівська пропаганда пробила нове дно. Бо ж путіну та його генералам уже ніхто не вірить.