В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 червня, ввечері місцеві жителі почули сильні вибухи.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
У мережі пишуть, що всього у місті чули два потужні вибухи.
За інформацією Telegram-каналу, після вибуху неподалік парку перемоги в Севастополі у воду впав великий предмет.
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