Українські військові мають часткові успіхи у районі Кліщіївки Бахмутського райони. Тим часом російські окупанти намагаються витіснити наших захисників із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки в Луганській області.

Про це повідомляє речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив він.

При цьому російські окупанти чинять спротив - здійснюють переміщення підрозділів та військ. Вони також активно застосовують резерви.