На орбіті Землі зараз близько десяти тисяч супутників. Третина з них - забезпечують зв'язок. Понад тисячу - постійно фотографують і знімають земну поверхню. Майже 150 забезпечують навігацію, ще сотню - запустили вчені. Але серед усіх них зараз особлива увага лише до одного: "Космос-2553", який запустила росія. Адже, за даними Пентагону, за цією назвою ховається апарат для випробування зброї, націленої проти інших супутників - і військових, і цивільних.

Патрік Райдер, речник Пентагону:

росія запустила на низькій орбіті Супутник, який за нашими оцінками є космічною зброєю, що може атакувати інші низькоорбітальні супутники. росія запустила його на тій самій орбіті, що й в американського апарата. Зрозуміло, що ми будемо продовжувати моніторинг. Звісно ж ми маємо сказати, що у нас є обов'язок захищати космос.

Якщо це не залякування і російська космічна зброя реально здатна працювати (пошкоджувати інші супутники чи примусово змінювати їхню орбіту) - то це дуже серйозно. На закритих слуханнях у Конгресі, де законодавців нещодавно брифували щодо найбільших загроз, американські силовики зізнавались: штати не мають захисту для своїх космічних апаратів. Так, науковцям роздали завдання, так, Пентагон профінансував дослідження. Але все ще на етапі розробок, а Москва лякає натяками, що будь-якої хвилини якась частина світу може залишитися без зв'язку, чи система GPS перестане працювати, якщо будуть атаковані супутники. Про те, наскільки у штатах серйозно ставляться до такої загрози, свідчить хоча б факт, що, отримавши розвіддані, Держсекретар Блінкен попередив не лише ЄС, а й Індію та Китай.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Будь-яка зброя, націлена на супутники, викликає занепокоєння. Бо навколо Землі постійно курсують і приватні супутники, і ті, що належать різним державам. Вони виконують так багато функцій: зв'язок, це засоби віддавати накази й контролювати ситуації на фронті, це спостереження за погодою. Від них залежить населення Землі, тому зброя, що могла б їх вивести з ладу, її застосування відчули б по всьому світу.

І цю загрозу москва використовує на повну. В американських коридорах влади, що називається "не під запис", і справді були розмови, чи не змінив Ілон Маск так сильно й раптово свою риторику щодо України, бо йому прозоро натякнули, що кремль міг би "випадково" збити кілька супутників "Старлінка" над Україною? Технічно москва на це здатна, два роки тому росія вже поцілила в один зі списаних старих супутників серії "Космос". Похвалившись, що має для цього ракети А-235, "Нудоль". І у підсумку наслідки виявилися тоді настільки серйозними, що тоді довелося евакуйовувати інтернаціональний екіпаж МКС, в якому, окрім американців та німців, були власне і самі росіяни. Космонавти задраїли люки між відсіками станції, екіпажі сиділи у повній готовності - відстикуватися.

Андрій Колесник, радник голови Національного космічного агентства України (2020):

Роскосмос не попередив НАСА, що буде такий тест протисупутникової ракети. Для багатьох це була несподіванка, велика несподіванка. І цей тест, на мій погляд, демонстрував, що рф войовничо налаштована щодо до України. Оскільки цей супутник, який вони знищили, був спроєктований на КБ Південному, був вироблений на Південмаші і виведений українською ракетою "Циклон" ще у радянські часи. Тобто вони продемонстрували символічно, що будуть робити з самою Україною.

Після цього випадку авторитетний у штатах університет Пердью (він розташований в Іллінойсі і славиться астрономічними дослідженнями та співпрацею із НАСА) почав масштабні дослідження. Науковці мали дати відповідь на просте, здавалося б, запитання:

А що станеться, якщо в космосі розлетяться уламки? Ну, ось, наприклад, зіткнуться два супутники. І ми з'ясували, що фрагменти космічних апаратів розлетяться на таку відстань, що це буде величезною проблемою для всього людства.

Чому? Бо тести показали, що один тільки збитий росією радянський супутник розпався на 1500 уламків, що летіли зі швидкістю 8 кілометрів на секунду. І це космічне сміття, кожен шматочок, довелося відстежувати, корегувати орбіту інших супутників! Адже був реальний шанс втратити частину апаратів, а відповідно - і зв'язок чи навігацію. Тому використання росією такої зброї - стало б катастрофою, бо ні про яку точність взагалі не йдеться.

Каролайн Фру, професор Університету Пердью:

Це величезний виклик! Бо на висоті у 500 кілометрів потрібно 25 років, щоб уламок увійшов в атмосферу і впав на Землю. На відстані 800 кілометрів - це більше як століття часу! А із тисячі двохсот кілометрів падіння уламків з орбіти на Землю може затягнутися і на дві тисячі років!

Ну а зараз, схоже, москва випробовує інший тип космічної зброї. Офіційно про його принцип дії не кажуть, інформація із грифом "таємно", у пресі - самі лише здогадки. Але експерти мають загальне розуміння, як це може працювати.

Андрій Колесник, радник голови Національного космічного агентства України (2020):

Це може бути виведення супутників з ладу за допомогою електромагнітного променя, лазерного променя. Просто може підійти і заважати роботі іншого супутника тим, що перекриває діапазон звʼязку із Землею. Це може бути супутник, що підійде і просто роботизованою рукою може взяти, як-то кажуть "за шкірку", і скинути з орбіти.

Тобто про фізичне виведення ядерної зброї в космос поки не йдеться. За даними дослідницьких структур ООН, найімовірніше, цей загадковий "2553" - пристрій із ядерним двигуном, який може змінювати свою орбіту і підходити впритул до ворожих супутників. А потім блокувати сигнал із Землі. росія 5 останніх років реалізує таємну програму "Екіпаж". Це засоби РЕБ, які нестиме на орбіті космічний апарат із ядерним реактором. Ідея в тому, що це виглядатиме як атака, не буде уламків. Формально "просто припинився зв'язок" - і як тут довести провину москви.

Андрій Колесник, радник голови Національного космічного агентства України (2020):

І таким чином живий супутник становиться "мертвим" супутником, але немає шкоди на орбіті, оскільки він не розлітається на шматочки. Ось це скоріш за все і стоїть за російською програмою.

І їй на Заході шукатимуть зараз засоби протидії. Ну а якщо москва все ж наважиться піти ще далі і, як чергову "асиметричну дію", вивести у космос ще і ядерні заряди, то тут учені пояснюють ще один факт: ядерний вибух у космосі в принципі не здатен мати "точковий ефект". Так, не буде ударної хвилі, що була б в атмосфері Землі. Але електромагнітне випромінювання утвориться такої потужності, що на цій ділянці космосу будуть знищені всі без винятку супутники, тобто не лише американські. Усі! От чому, виявляється, Блінкен завбачливо попереджав і Пекін, і Делі. Якщо вже Штати не зможуть зупинити росію, щоб це зробили її найближчі симпатики та союзники.