З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення зріс до 4,32 грн/кВт. Раніше був 2,64 грн/кВт. І хоча підвищення одразу в 1,6 раза, новий тариф є компромісним і дещо "урізаним". Адже повна ринкова вартість кВт-години на сьогодні становить 7 грн 50 копійок.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

"Ця цифра насправді є компромісною величиною, навколо якої довго точилися різні дебати та проводилися розрахунки. Експерти прогнозували різні цифри, аж до повної ринкової вартості, яка на сьогодні складає 7 грн 50 копійок. За день до прийняття нового тарифу вважалася компромісною величина 4,8 грн.

Насправді розрахунки та дебати точилися навколо кожної копійки. Позиція Міненерго і особисто міністра Галущенка полягала у тому, що побутові споживачі мають отримати якомога менший тариф, хоча було зрозуміло, що попередній тариф вберегти не вдасться...

Тільки за останні шість ракетно-дронових ударів завдано збитків енергетиці у розмірі понад один мільярд євро...

Тому прийнято таке комбіноване рішення, тариф для населення затверджений на рівні 4,32 грн. Це той мінімальний рівень, завдяки якому можна залучити достатню кількість додаткового фінансового ресурсу, для того, щоб встигнути до початку осінньо-зимового періоду якомога більше відремонтувати об'єктів енергетики.

Довго були суперечки щодо того, чи доцільно залишати диференційований тариф та за споживання 100 кіловатів на місяць залишати меншу пільгову ціну. Було прийнято рішення, що це робити недоцільно у зв'язку з тим, що це певною мірою дискримінує інших споживачів і не стимулює до більш ощадливого використання енергетики.

Є статистика, яка доводить, що найменш захищені верстви населення споживають до 100 кВт-год на місяць і вони цілком підпадають під державну програму державних субсидій, під яку в уряді передбачені відповідні кошти", - розповів Руслан Слободян.