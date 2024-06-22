В Одесі чоловік підірвав себе гранатою у парку [ Редагувати ]
В Одесі у парку на Кримському бульварі знайшли тіло чоловіка з вибуховими травмами, на місці події знайшли уламки гранати. Про це повідомила поліція Одещини.
Повідомлення про виявлене тіло у парку на Кримському бульварі надійшло сьогодні до поліції від місцевого мешканця.
Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти.
Повні обставини події встановлюються, однак поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою "самогубство" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
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