В Одесі у парку на Кримському бульварі знайшли тіло чоловіка з вибуховими травмами, на місці події знайшли уламки гранати. Про це повідомила поліція Одещини.

Повідомлення про виявлене тіло у парку на Кримському бульварі надійшло сьогодні до поліції від місцевого мешканця.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти.

Повні обставини події встановлюються, однак поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою "самогубство" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Напередодні у Бучі чоловік сів у чуже авто, вимагав відвезти до кордону та підірвав гранату.