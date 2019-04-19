Французи замінять там бельгійців, які прибули в Естонію у середині січня

Французькі військовослужбовці вирушили до Естонії в рамках місії НАТО зі збільшення присутності в регіоні. Там вони візьмуть участь у маневрах "Весняний шторм".

Із 23 квітня майже три сотні вояків, чотири танки та 20 машин БМП будуть дислоковані у військовому містечку Тапа за 150 кілометрів від російського кордону. Французи замінять там бельгійців, які прибули в Естонію у середині січня.

Навчання "Весняний шторм" триватимуть із 29 квітня до 17 травня, участь у них візьмуть близько 10 тисяч військових із 15 країн-членів НАТО.