Франція направила військових до Естонії [ Редактировать ]
Французькі військовослужбовці вирушили до Естонії в рамках місії НАТО зі збільшення присутності в регіоні. Там вони візьмуть участь у маневрах "Весняний шторм".
Із 23 квітня майже три сотні вояків, чотири танки та 20 машин БМП будуть дислоковані у військовому містечку Тапа за 150 кілометрів від російського кордону. Французи замінять там бельгійців, які прибули в Естонію у середині січня.
Навчання "Весняний шторм" триватимуть із 29 квітня до 17 травня, участь у них візьмуть близько 10 тисяч військових із 15 країн-членів НАТО.
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