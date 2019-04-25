Верховная Рада 278 голосами поддержала дискриминационный, антиконституционный, нарушающий права миллионов украинских граждан языковой закон - так отреагировал на призыв режима Порошенко "войти в историю" парламент "цвета хаки", проводящий политику антироссийской истерии и радикальной русофобии и имеющий самую низкую поддержку народа. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Верховная Рада VIII созыва вошла в историю как парламент, который работал на раскол страны, на раскол общества.

Убежден, украинский народ на парламентских выборах даст справедливую оценку ура-патриотам и радикалам и отправит их на свалку истории. Новая ВР объединит тех, кто будет работать на единение страны и консолидацию общества во имя мира и благополучия Украины.