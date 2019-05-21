Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше дев'яти членів Радбезу.

Утім, представники шести держав висловилися "проти". Підтримали пропозицію 5 країн, ще чотири утрималися. Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва спеціально ініціювала засідання саме в день інавгурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду Безпеки для своїх цілей.