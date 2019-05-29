Кровавая расправа адвоката: в деле появились новые детали [ Редактировать ]
Адвокат, который застрелил свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством, стрелял из незарегистрированного оружия, передает "УНН".
Мужчина совершил выстрелы из обреза охотничьего гладкоствольного ружья марки "ИЖ 12", который приобрел незаконно. Адвокат устроил стрельбу после ссоры с женой. Он выстрелил ей в живот, а после того, как она умерла - поджег комнату с покойной и застрелился сам, совершив выстрел из этого же обреза себе в грудную клетку.
Покойный оставил предсмертную записку, в которой просит прощения у родных за содеянное.
По фактам умышленного убийства по части 1 статьи 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по части 1 статьи 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.
Как сообщалось ранее, произошло убийство в Коломые Ивано-Франковской области. Мужчина, работавший адвокатом, застрелил жену, поджег дом и застрелился сам.
по теме
На Волыни жестоко убили пенсионерку
Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия - женщину задушили платком
Под Николаевом женщина насмерть забила сожителя топором
Труп 46-летнего мужчины с признаками избиения был найден у забора
Под Винницей мужчина избил и задушил больную мать
Инцидент произошел в Гниване Тывровского района
Под Запорожьем мужчина жестоко убил супругов
Злоумышленник застрелил местного жителя и задушил его жену
В Азербайджане произошло извержение вулкана
Отмечается, что инцидент зафиксирован ночью в селе Даг Гейляр