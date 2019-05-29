Адвокат, который застрелил свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством, стрелял из незарегистрированного оружия, передает "УНН".

Мужчина совершил выстрелы из обреза охотничьего гладкоствольного ружья марки "ИЖ 12", который приобрел незаконно. Адвокат устроил стрельбу после ссоры с женой. Он выстрелил ей в живот, а после того, как она умерла - поджег комнату с покойной и застрелился сам, совершив выстрел из этого же обреза себе в грудную клетку.

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Покойный оставил предсмертную записку, в которой просит прощения у родных за содеянное.



По фактам умышленного убийства по части 1 статьи 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по части 1 статьи 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, произошло убийство в Коломые Ивано-Франковской области. Мужчина, работавший адвокатом, застрелил жену, поджег дом и застрелился сам.