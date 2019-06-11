Заробити завдяки хобі. На фестивалі "Відеожара" Успішні відеоблогери розкрили деякі свої секрети. тепер все знає Ірина Баглай.

Вони захоплюють інформаційний світ. Дедалі більше людей опановують блогерство. Щоб отримати мамин дозвіл і підтримку, Кірі довелося постаратися, аби привернути увагу своїх майбутніх фанів з першого ж відео.

"У нас такой уговор был - если за первое видео у нас мало подписчиков будет, то мы удаляем его, а если много - оставляем и будем развивать. Первое видео у меня было "знакомство" и набрало 300 подписчиков за час, а к концу дня было 30 тысяч подписчиков", - розповідає Кіра, блогер.

"Я проиграла и не жалею, что проиграла этот спор"

Тепер Кіра професійний блогер - у неї більш як мільйон підписників на YouTube-каналі. Наступний рубіж - 2 мільйони. І досягти цієї мети допомагає відомий блогер.

"Мы делали розыгрыши, мы привлекали сторонних блогеров, с которыми общались и все вместе показали - какой искренний, добрый ребенок Кира. И она понравилась и детям и взрослым", - розповідає Андрій Трушківський, блогер.

Позитивні відео про тварин, своє життя, гумор і челенджі - це те, що моментально набирає перегляди, те, на що є попит.

"Прежде всего юмор, лайфстайги - там, где люди показывают свою жизнь, очень популярна музыка, гиперпопулярна, детский контент, гейминг - это основные", - зазначив Микола Рагінець, генеральний директор медіакомпанії.

Понад 600 таких блогерів уже вчетверте збирає фестиваль відеокреативу "Відеожара". Тут фанати можуть зустрітись із своїми кумирами.

"Мне очень приятно, когда ко мне подходят, когда некоторые дети - вот девочка подошла, 5 минут начала плакать - это так мило", - говорить Маргарита, блогер.

А популярні блогери розповідають, як досягли успіху і як хобі може принести не лише моральне задоволення і славу, а й фінансову винагороду.

"Большинство блогеров, которые здесь зарабатывают, и я в том числе, - сейчас время, когда ты можешь монетизировать свое хобби. До конца лета мне надо сделать миллион - это уже другой ранг, это круто и открываются другие возможности. Все что тебе нужно сделать - это быть собой", - розповідає Богдан, блогер.

Організатори фестивалю ставлять за мету - по зонах популяризувати блогерство і вчити відповідальності за поширений матеріал.

"Мы хотим - чтобы не следовать трендам, а создавать тренды. Плохие вещи происходят не потому, что это делают плохие люди, а потому, что хорошие люди ничего не делают. Мы считаем себя хорошими людьми, нам хочется говорить про ответственность за контент и свою аудиторию", - зазначив Микола Рогинець, генеральний директор медіакомпанії.

Фестиваль став зоною відпочинку на два дні для блогерів і їхніх фанатів. 9 сцен і 15 тематичних зон - за інтересами і спрямованістю. Зокрема для тих, хто захоплюється іграми, швидкістю і спортом.