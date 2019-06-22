У Львові лісники вирубують дерева в захисних смугах. Ці насадження оберігають містян від забруднення довкілля, і знищувати їх не можна, кажуть екологи. Утім під пилу потрапили десятки буків.

Чому? - з'ясувала Христина Гашенко.

Ліс на околиці Львова нам показує науковець Віталій Майборода. Поміж дерев - слід вантажівки. За кілька кілометрів - перші залисини від вирубаних здорових насаджень. Експерт каже, це молоді буки, їм було близько 80 років.

"Позначка на цьому буці свідчить, що він відведений як дрова, хоча ми бачимо, що це прекрасна ділова деревина. Зверніть увагу, скільки ще є таких пеньків довкола дерева", - показує Віталій Майборода, місцевий активіст, засновник Лісівничої академії наук України.

У глибині лісу чути звуки пилки.

Підходимо ближче - на місці працює декілька чоловіків. Ваговоз уже напоготові. Працівники запевняють: ріжуть сухостій, аварійні та гнилі дерева. Чому під пилку потрапили здорові буки - пояснити не можуть.

"Що відзначили майстри, то я і рубаю. Дивіться, то дерево рубати я не буду, тому що воно не позначене", - говорить Роман Ніштук, працівник лісництва.

Рубати здорові дерева в захисних лісах Львова можна, - кажуть в обласному управлінні лісового господарства. На це є постанова Кабміну, видана ще у 2007 році.

"Ці рубки - є комплексні рубки, де забираються хворі пошкоджені і здорові дерева. Якщо є під ними молодий підріст і цей підріст потребує світлового живлення - і це є нормальна практика", - заявив Ярослав Целень, перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового господарства.

Цей вид вирубування називається "переформування", - каже експерт. Його вважають новим експериментом. Мовляв, і дерев назрізали, і закону не порушили. Проте екологи наголошують: часто рубають здорові дерева.

"Є тонші, молодші, грубіші, різновікові - і це їх не треба, і це чисті букові насадження. І вони з часом є стійкі. Вони з часом переростають у праліс. Такий праліс був знайдений у Чернівецькій області. Їх віднесли в культурну спадщину "Юнеско" 400 років", - говорить Віталій Майборода, місцевий активіст, засновник Лісівничої академії наук України.

Без звернення від громадян екологи не мають права проводити перевірок у лісі. Скарги надсилають на розгляд у Мінекології. І тільки там можуть дати "добро" на огляд лісу.

"Законодавство прописано таким чином, що унеможливлює оперативне реагування державних органів. Екологічні інспекції на звернення громадян, ви розумієте, якщо є сьогодні порушення - то його можна зафіксувати. Не зрозуміло, що буде відбуватися через місяць", - стверджує Василь Стрищак, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Зрубані дерева виставляють на офіційні торги, - розповідають лісники. На аукціоні ціна за кубічний метр відбірного буку може сягати 4 тисяч гривень. Таких зрубали 14 кубометрів. І більше сотні кубів - як "дрова". Вони значно дешевші.

Втім, чи продадуть їх як відповідно до маркування - невідомо.