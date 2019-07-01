Российские автомобили запретили ввозить в Украину [ Редактировать ]
С 1 июля в Украине вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию страны транспортных средств из России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.
Напомним, что с 1 июня социальные выплаты выросли.
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