Через несколько часов люди на Донбассе будут с водой - Гройсман [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что начато восстановление водоснабжения Донбасса. Премьер также выразил надежду на то, что через пару часов у людей появится вода. Соответствующую публикацию Гройсман сделал на свой странице в популярной социальной сети.
"Наконец нам удалось начать восстанавливать водоснабжения Донбасса. На уровне президента и правительства был принят ряд решений, которые позволили решить эту жизненно важную для людей проблему. Спасибо за работу Владимиру Кистиону, Игорю Насалику, Николаю Чечеткину и Эдуарду Кругляку. Надеюсь, что уже через несколько часов люди на Донбассе будут с водой", - говорится в сообщении.
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