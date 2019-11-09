Україна ризикує позбутися статусу учасника так званого "титанового клубу" - групи промислових країн, продукцію яких використовують у літакобудуванні, космічній галузі та у виготовлені озброєння. Причина - у вартості електроенергії для підприємств. Через завищені ціни на струм компанії змушені скорочувати обсяги виробництва і звільняти персонал.

Чи можливо уникнути занепаду галузі? - з'ясовував Даніїл Снісар.

новий ринок електроенергії в Україні запустили ще влітку. Планувалося, що споживачі електрики зможуть вибирати постачальника за найвигіднішими цінами. Проте ні конкуренції, ні цивілізованих відносин гравці ринку не дочекалися. Проблема набрала обертів на початку осені, коли вартість електроструму для підприємств збільшилася майже на 30 відсотків. На межі зупинення опинилися десятки виробничих установ. Та силами працівників, які почали виходити на протести і втручанням депутатів - вдалося скорегувати правила роботи ринку. Ціни почали знижуватися.

"За останні 3 місяці ціна електроенергії знизилася на 40 копійок, приблизно. На 20 копійок з першого вересня і ще на 20 копійок з першого листопада. Воно звичайно додало конкурентноздатності і крупним підприємствам і крупним енергозатратним підприємствам. Щоб конкуренція якась зберігалася, щоб зростання не відбувалося, щоб коливання ціни на електроенергію були в рамках ринкового справедливого рівня", - наголосив Андрій Герус, народний депутат, голова комітету з питань енергетики.

Та зниження ціни на електроенергію однаково не наблизило її до рівня, який би дозволив бізнесові працювати "в плюс". Кількість постачальників струму на українському ринку й досі обмежена. Залишаються нез'ясованими питання щодо монополій. Адже, чималу кількість компаній на ринок просто не пускають. А великим промисловим підприємствам, таким як Запорізький титано-магнієвий комбінат, не дають можливості купувати найдешевшу електроенергію, яку виробляють вітчизняні атомні станції.

"Україна має, на жаль, зараз не зовсім конкурентні умови. Тому що у нас взагалі енерговитрати на виробництво титану на 60 відсотків більше ніж в Росії, на 50 відсотків більше ніж в Китаю. Якщо порівнювати з ЄС, то ціни по металам там набагато нижчі. Тобто, тут дуже важливо, аби сировина, та ж титанова губка, - вони були дуже дешеві, дуже конкурентноздатні на основному ринку, тому що у нас немає можливості збільшувати додану вартість власне в нашій країні", - зазначив Дмитро Гордійчук, керівник ІА "Інфоіндустрія".

Проблеми підприємств жваво цього тижня обговорювали в Запоріжжі, куди із офіційним візитом приїхав прем'єр-міністр. До нього по допомогу звернулися промисловці. Так, керівництво титано-магнієвого комбінату вкотре нагадало про унікальність підприємства з виробництва титану і, в той же час, нерентабельність. Через зависоку вартість електроенергії, завод зазнає збитків і накопичує борги.

"Мы в нашей продукции экспортируем украинскую электроэнергию. 90 % товара уходит на экспорт - это титан губчатый, это титановые слитки, это титановый шлак. На сегодняшний момент, с 2018 года мы работаем в убыток. Мы хотели бы, ну скажем так, разрешить нам, как экспортно- ориентированному энергоемкому предприятию, потребителю, получить разрешение на подписание договоров с атомными генерациями", - говорить Володимир Сивак, директор запорізького титано-магнієвого комбінату.

"За останній місяць ціна на електроенергію поступово падає, якщо я не помиляюсь. Я думаю, що у нас ринок, м'яко кажучи, не ідеальний. М'яко кажучи. Ми будемо намагатися "опустити", - тобто зробити все, для того, щоб на ринку була конкуренція і для того щоб ця конкуренція максимально опустила ціну на електроенергію на ринку. Це те, що ми реально можемо зробити", - наголосив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Запорізький промисловий гігант не зможе конкурувати на світовому ринку, а Україна піде з титанового клубу, якщо держава не втрутиться в ситуацію. До речі, 51 відсоток акцій комбінату - тобто, його контрольний пакет - належить саме державі.

"Мы ведем на протяжении многих лет мониторинг стоимости электроэнергии для этих потребителей для этих предприятий. Статистика, которую мы готовы предоставить, нам это делают государственные институты, "Укрзовнишпромэкспертиза", они показывают о том, что тарифы, как у нас - по сравнению с аналогичными производствами - на 30-50 % выше. Мы не сможем с ними конкурировать", - підкреслив Володимир Сивак, директор запорізького титано-магнієвого комбінату.

На сьогодні у світі є велика необхідність у високоякісній титановій продукції. Компанії планують запускати в космос туристичні шатли, для будівництва яких потрібен титан. Подібні плани й у Ілона Маска. Свої замовлення на метал збільшують компанії "Боїнг" і "Аеробус". Зростає попит на використання титану у сфері озброєння.

Запитання - чи готова держава дослухатися до галузевих гравців. Від цього залежить, чи залишиться Україна глобальним титановим учасником, чи таки втратить унікальний експортний ринок.