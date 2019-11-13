Картофель - овощ, который употребляют практически все люди. Однако, не все знают о том, чем полезен этот продукт. Медики рассказали о хороших свойствах картофеля.

1. Богат питательными веществами

Картофель является отличным источником многих витаминов и минералов. Он содержит белки, углеводы, клетчатку, витамин С, В6, калий, марганец, магний, фосфор, ниацин и фолиевую кислоту. Его пищевое содержание может варьироваться в зависимости от сорта и способа приготовления.

2. Содержит антиоксиданты

Картофель богат такими соединениями, как флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты. Они действуют как антиоксиданты в организме, поскольку нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызвать хронические заболевания, такие как проблемы с сердцем, диабет и рак.

3. Улучшает контроль сахара в крови

Картофель содержит особый вид крахмала, называемый стабильным крахмалом. Этот крахмал не разлагается и полностью усваивается организмом. Он достигает толстой кишки, где становится источником питательных веществ для полезных бактерий в кишечнике.

4. Полезен для мозга

Картофельный крахмал является одним из лучших источников витамина В6, который играет важную роль в развитии мозга детей и может замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей.

5. Облегчает камни в почках

Повышенный уровень мочевой кислоты в крови является основным источником камней в почках. Потребление картофеля вместе с кожурой может быть особенно полезным для людей, которые страдают от камней в почках. Причина в том, что картофель является богатым источником питательных веществ.

Ранее мы также писали о том, какой хлеб самый полезный, а также чем опасно мясо тунца.