Гипертония относится к заболеваниям, которые могут привести к опасным приступам, как инсульт и инфаркт. Людям-гипертоникам достаточно трудно справляться с постоянными головными болями, пульсацией в голове. Медики рассказали, почему же у людей появляется гипертония.

Головокружение

Головокружение и легкие приступы головной боли, а иногда и просто не резкую головную боль, обычно ставятся в вину недосыпам, усталости и т.д. Однако в большинстве случаев, тем более, когда такие проявления становятся более частыми и ощутимыми, причиной их появления есть нехватка кислорода в головном мозге - он поставляется туда вместе с кровью, а при повышенном давлении кровообращение в мозге нарушается

Шум волн в ушах

Обычно шум в ушах появляется при резкой смене положения тела (резко встал после продолжительного сидения, поскользнулся и упал и т.д.), а также при жажде или голоде. Потому его принято так и "лечить" - попить воды, перекусить или просто спокойно постоять-посидеть, чтобы «шторм» утих.

Если так случилось единожды, причины и в самом деле могут быть такими. Однако постоянные приступы шума в ушах - верный признак гипертонии. Такой симптом часто сопровождается покраснением лица и потемнением в глазах. Так происходит по причине, опять же, нарушения кровообращения в головном мозге.

Бессонница

Невозможность уснуть ночью и плохой сон принято списывать на стрессы, переутомление и какие-то неурядицы в жизни. Потому борются с ней обычно успокоительными, снотворным и пр.

При этом часто этот симптом сопровождает гипертонию. Повышение давления провоцирует активизацию симпатической зоны вегетативной нервной системы, происходит увеличение объема сердца, а это, в свою очередь, вызывает активизацию центра бодрости в мозге.

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