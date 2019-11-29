Родственница премьер-министра Албании погибла в землетрясении [ Редактировать ]
Будущая невестка премьер-министра Албании Эди Рама погибла в землетрясении. Девушка оказалась среди десятков погибших 26 ноября. Об этом сообщает CNN.
Кристи Ричи, невеста сына албанского премьер-министра Грегора Рамы, погибла в землетрясении вместе с родителями и братом.
Раньше сообщалось о том, что Албанию всколыхнуло третье мощное землетрясение. Во время первого землетрясения погибли три человека, более 150 пострадали. Также в стране объявили чрезвычайное положение.
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