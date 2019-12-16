У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття олімпійського стадіону [ Редактировать ]
У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття одного з головних стадіонів, де відбуватимуться Олімпійські та Параолімпійські ігри 2020 року. На урочистостях були присутні лише кілька десятків чиновників та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.
Відкриття для широкої публіки призначене на 21 грудня. Стадіон вартістю майже півтора мільярда доларів вміщує 68 тисяч глядачів. Першою спортивною подією на ньому стане фінал Кубка імператора Японії з футболу наприкінці грудня.
"Оскільки цей Національний стадіон стане символом Олімпійських та Параолімпійських ігор у Токіо 2020 року, не дивно, що під час його будівництва виникало багато труднощів. Дизайн змінювали в процесі робіт. І лише завдяки особистому внеску та наполегливим зусиллям усіх спортивних асоціацій країни, сьогодні ми, нарешті, можемо відсвяткувати його відкриття", - зазначив Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії.
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