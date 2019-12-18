Новогодние "подарки" правительства украинскому народу: газ для населения дорожает на 29% [ Редактировать ]
НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о том, что с 1 января 2020 года цены на газ для населения будут повышены на 28,59%.
Интересно, что на 11 сентября текущего года цена природного газа на немецком газовом хабе NCG составляла 161 евро за тысячу кубометров, а на 11 декабря 2019-го - 159 евро. То есть в Европе природный газ не дорожает, и только в Украине правительство руками "Нафтогаза" проводит такую ценовую политику, которую можно охарактеризовать только как тарифный геноцид, направленный против украинского народа.
При этом Кабмин и "Нафтогаз" проявляют полную беспомощность и непрофессионализм в вопросах обеспечения роста добычи энергоносителей в Украине.
Добыча газа в Украине за январь - ноябрь 2019 года уменьшилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го - до 18,9 млрд кубометров. В ноябре добыча газа составила 1,7 млн кубометров, что на 5% меньше добычи в ноябре прошлого года. За ноябрь "Укргаздобыча" (госпредприятие - основной добытчик газа в стране) уменьшила добычу газа на 9% - до 1,194 млрд кубометров.
С июля 2019-го "Укргаздобыча" ежемесячно уменьшает добычу газа в среднем на 8%. СМИ сообщают, что причиной падения добычи газа являются в том числе и фиктивные показатели добычи, которые компания предоставляла в течение 2018-го - начала 2019 года.
К этому можно добавить только последние статистические данные о том, что добыча угля в Украине сократилась за 11 месяцев на 6,8%. При этом на предприятиях под управлением Минэкоэнерго добыча угля сократилась на 11,7%.
Как видим, проблема страны прежде всего в глубочайшем непрофессионализме власти, в неумении и нежелании правительства эффективно управлять стратегическими государственными активами. Которые оно стремится продать за копейки. Задорого ведь уже не возьмут…
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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