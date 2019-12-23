ВНО-2020: когда начнется регистрация на пробное тестирование [ Редактировать ]
Пробное внешнее независимое оценивание (ПВНО) проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к ВНО.
График проведения пробного ВНО-2020:
21 марта - украинский язык и литература;
28 марта - история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский)
В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 03 по 24 января 2020 на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Читайте также, условия поступления в вузы изменили.
по теме
Под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына
Все произошло из-за того, что мальчик решил вступиться за мать во время семейной ссоры
Под Львовом двое детей отравились угарным газом
Обстоятельства отравления устанавливаются
ВНО по математике будет обязательным - Новосад
ВНО по математике будет двухуровневым
Под Херсоном женщина бросила грудничка умирать
Малыша госпитализировали в больницу с переохлаждением
В Киеве обстреляли мужчину в авто, преступник скрылся
Полиция ввела специальную операцию "Сирена"