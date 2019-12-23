Пробное внешнее независимое оценивание (ПВНО) проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к ВНО.

График проведения пробного ВНО-2020:

21 марта - украинский язык и литература;

28 марта - история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский)

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 03 по 24 января 2020 на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

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