Мужчиной, которого застрелили в Гидропарке, оказался столичный предприниматель Бахвалов. Об этом сообщает "Цензор.нет".

"Погибшим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации источника издания, на месте убийства обнаружили четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Автомобиль, на котором скрылся преступник, найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве в Гидропарке обстреляли мужчину в авто. А также во Львове обстреляли пассажирский автобус.