Стрельба в Гидропарке: стало известно имя погибшего [ Редактировать ]
Мужчиной, которого застрелили в Гидропарке, оказался столичный предприниматель Бахвалов. Об этом сообщает "Цензор.нет".
"Погибшим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации источника издания, на месте убийства обнаружили четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Автомобиль, на котором скрылся преступник, найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве в Гидропарке обстреляли мужчину в авто. А также во Львове обстреляли пассажирский автобус.
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