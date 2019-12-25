Гаряча пора за полярним колом. У Лапландії різдвяний туристичний бум. Торік до Санти приїхала рекордна кількість гостей, нині чекають ще більше. Як розважаються туристи й чим заважають сусідам Йоулупуккі - зараз дізнаємося.

У лапландському Рованіемі все як на різдвяних листівках. Чепурні будиночки, кольорові вогники і справжній Санта Клаус. А на новорічні свята ще й юрми туристів. У помічників Санти, які всю цю казку створюють, саме кипить робота. Пропонують розваги на будь-який смак і навіть враховують національні особливості.

"Люди з різних країн і розважаються по-різному. Наприклад, французи полюбляють кататися на собачих упряжках і ходити на тривалі прогулянки зимовим лісом. Британці віддають перевагу снігоходам. А туристи з Азії передусім хочуть побачити Північне сяйво", - говорить Санна Каркайнен, директор парку розваг "Селище Санта Клауса".

Завдяки туристичному буму майже всі жителі Рованіемі при ділі, рівень безробітт найнижчий за останні 30 років. Утім, задоволені не всі. Чимало людей скаржиться на безлад, який залишають по собі гості. А самі корінні жителі Лапландії обурюються тим, що місцеві бізнесмени послуговуються стереотипами в рекламі туристичних принад. І представляють давній народ як шаманів і відьом. Екологи теж занепокоєні навалою мандрівників. Адже вони підвищують попит на авіаперельоти, а викиди літаків забруднюють атмосферу.

"Ми постійно нагадуємо туристам, що їм слід компенсувати ту шкоду, якої вони завдають довкіллю, дістаючись сюди літаком. І закликаємо не ігнорувати проблему кліматичних змін", - говорить Сату Лоїро, представниця регіональної ради Лапландії.

Тому й господарі в селищі Санти підлаштовуються під "зелену" моду.

"Щоб вирізнятися на тлі конкурентів, слід зважати на екологію. Дедалі більше туристів переймаються тим, щоб не шкодити природі", - говорить Валентин Бітс, організатор прогулянок на собачій упряжці.

А ось гостинність Санта Клауса не змінюється роками. У своєму будиночку він готовий прийняти скільки завгодно гостей. Хоча тут не минулося й без магії. Адже встигнути все Санті допомагає чарівний маятник, який сповільнює час.