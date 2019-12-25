Навала Санта-Клаусів на одному з пляжів міста Коко-біч у Флориді. Там майже 600 серферів у червоних костюмах та шапочках з помпонами демонстрували своє вміння приборкувати хвилі - задля доброчиності.

Таку костюмовану виставу на воді проводять традиційно - вже 10 років поспіль. Щорічно захід відвідують сотні людей. Кошти, зібрані з продажу фірмових футболок та благодійні внески поповнять фонд місцевої дитячої лікарні.