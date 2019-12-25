Чого саме бажали і що таке Різдво по-європейськи?

Онлайн-листівки з блискітками, політичні жарти і ніяких відеозвернень - так привітали з Різдвом громадян Євросоюзу очільники ключових євроінституцій. Чого саме бажали і що таке Різдво по-європейськи - розкаже Олена Абрамович.

У публічних вітаннях на Різдво європейські політики лаконічні. Президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн затвітила блискучу листівку. На стільки блискучу, що місцеві блогери внесли її у топ-3 найяскравіших, тобто найгірших.

"Бажаю мирного завершення 2019. Нехай 2020 буде чудовим роком для Європи та кожного європейця", - говорить Урсула Фон дер Ляєн, президент Єврокомісії.

Відрізнився креативністю і голова торговельного комітету Європарламенту. Німець Бернд Ланге опублікував картинку із Сантою, який пояснює різницю - між принципом верховенства права ЄС та "законом джунглів" - у США. Таким чином політик нагадав про торговельні війни американського президента Дональда Трампа з ЄС.

"Моє бажання на 2020 рік (і надалі) продемонстроване на моїй цьогорічній різдвяній листівці: Боротьбі без правил немає місця".

Переглянути своє ставлення до конфліктів запросив людей усього світу й американський актор Кевін Спейсі, заговоривши голосом героя серіалу "Картковий будинок"

"Наступного разу, коли хтось виявить до вас немилість, ви, звісно, можете напасти у відповідь. А й можете стримати свій запал і зробити неочікуване. - Ви можете вбити його своєю добротою".

Тим часом західні ЗМІ вирішили пояснити читачам, що Різдво це не лише свято добра та родинної любові. А й найбільша у світі щорічна екологічна катастрофа. Пластиковою упаковкою, яку використовують у ці дні, можна 9 разів обмотати нашу планету по екватору. Кількість сміття збільшується на третину. Це і токсичні пластикові іграшки з Китаю, і різдвяні светри, які європейці майже ніколи не одягають вдруге.

Ще одна проблема - ялинка. Тепер екологи радять купувати живі дерева, бо більшість штучних не підлягають переробці. А ще краще просто обмежитись декораціями - з гілок та прикрас. Чим менше лишиться сміття - тим краще.