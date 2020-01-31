В первые выходные февраля в Киеве пройдет ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.

Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.

Выставка космических приключений Turbo Space

На этих выходных пройдет космическая выставка под названием Turbo Space, где киевлян ждут мастер-классы, факты о Вселенной, виртуальная реальность и много другое. В программе мероприятия:

- модель ракеты, 3-метровый марсоход Сuriosity, телескопы с фотографиями планет;

- интерактивную зону (здесь можно построить земной рельеф, узнать свои возраст и вес на разных планетах, поуправлять луноходом);

- стенд с космической едой и настоящими метеоритами;

- мастер-классы 3D-рисования, изготовления скафандра.

Когда: 1 февраля, 10:00

Где: ТРЦ Smart Plaza Obolon, Оболонский проспект, 19

Сколько стоит: 100-150 гривен

Спектакль "Он и она"

Комедия "Он и она" - это история о настоящей любви, искренности, преданности. По задумке режиссера, только такие чувства могу пройти сквозь множество проблем, горестей, печалей, преодолеть годы и остаться неизменными.

Киевлян ждет игра профессиональных актеров, а также музыкальное сопровождение. По словам режиссера, вместе с героями "Он и Она" вы переживете их жизнь и попробуете раскрыть для себя все тайны любви мужчины и женщины.

Когда: 1 февраля, 18:00

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20б

Сколько стоит: 100-350 гривен

Концерт "Брати Гадюкіни"

1 февраля группа "Брати Гадюкіни" презентует альбом "Смех и Грех" в Docker Pub. Музыканты по просьбам поклонников решили сыграть еще один концерт.

Киевляне услышат семь новых песен, а также всем известные любимые хиты "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Було не любити", "117 стаття", "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "Жовті стрічки", "Карпати"и многие другие.

Когда: 01 февраля, 22:00

Где: Docker Pub, Богатырская улица, 25

Сколько стоит: от 250 гривен

Выставка "Чудо-птицы Марии Примаченко"

В Киеве проходит выставка удивительных птиц украинской художницы-примитивистки Марии Примаченко. Это часть ее собственного красочного мира, которую художница продемонстрировала в своих картинах.

Каждая птица на выставке - это что-то таинственное. С картин они смотрят на людей человеческими глазами с пушистыми ресницами. Сама художница комментирует картины интересными авторскими надписями-поговорками.

Когда: 1 февраля, 10:00

Где: Дом-музей Тараса Шевченко, переулок Тараса Шевченко, 8а

Сколько стоит: 45 гривен

Мастер-класс по плетению ловцов снов

В субботу состоится мастер-класс от специалиста декоративно- прикладного искусства по плетению индейского амулета "ловца снов".

Это талисман-оберег североамериканских индейцев, охраняющий спящего от злых духов. Ловец представляет из себя круг с вплетенной в него паутиной и украшенный перьями птиц. В последние годы ловцы снов стали популярными и в Украине.

Мастер научит самостоятельно изготавливать эти амулеты, расскажет легенды и предания, растолкует значение символов. Участники мастер-класса смогут сплести амулет для себя и своих близких. Продолжительность занятия около 3 часов.

Когда: 1 февраля, 11:15

Где: салон свадебной моды "Мадонна", Саксаганского, 67

Сколько стоит: 499 гривен

Экскурсия "Вечерние огни над Днепром"

У жителей Киева есть возможность насладиться прогулкой по склонам ночного Киева. Перед вами откроются панорамы ночного города, высокие кручи, лесные тропы и набережная Днепра.

Участники экскурсии узнают много интересного об истории этих мест: о малом и большом Никольских монастырях, о дворце Кирилла Разумовского, увезенном в Яготин, о князе Владимире, Илье Муромце и хане Трухане, а также об отважных и предприимчивых строителях Николаевского цепного моста.

Когда: 2 февраля, 19:00

Где: метро Арсенальная, у памятника пушке

Сколько стоит: 120 гривен

Экскурсия "Киевская Русь в семейном кругу Европы"

Национальный заповедник "София Киевская" организовывает экскурсию, которая состоится в это воскресенье. Во время нее участники узнают, какую роль играли династические браки в средневековые времена и как они повлияли на историю Руси; об исторических событиях, которые происходили в Константинополе, о каких князьях сохраняют память древние надписи на стенах храма.

Когда: 2 февраля, 13:00

Где: заповедник "София Киевская", Владимирская, 24

Сколько стоит: 120 гривен, регистрация и справка по телефонам: (044) 278 76 62, (044) 279 22 56

Спектакль "Рождественские грезы"

История рассказывает о семье, которая состоит из молодой дочери и больной матери, которые не собираются отмечать Рождество. Все, что они планируют - тихий и семейный вечер за любимой книгой и едой. Но незнакомец, внезапно очутившийся в их доме, путает все планы и превращает этот вечер в нечто незабываемое. Кто он такой, будут ли ему рады домочадцы, и почему эта история является повестью об одной спасенной жизни? Спектакль - это рассказ о том, что многое может измениться по воле случая, и что не стоит сбрасывать свою жизнь со счетов ни при каких обстоятельствах.

Когда: 02 февраля, 12:00

Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, улица Б. Хмельницкого, 5

Сколько стоит: 40-350 гривен

Выставка костюмов "Магия кино"

Организаторы обещают, что действо позволит всем желающим попасть в сказочный мир кино и увидеть собственными глазами то, что раньше было доступно только на экране или сцене.

В рамках мероприятия состоится презентация уникальных костюмов, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов выставки зрители увидят костюмы со съемок исторического экшена "Захар Беркут", лав-стори "Віддана", сериала "Кріпосна", выступлений спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также уникальные образы из капсульной коллекции MAVKA.

Все желающие смогут узнать производственные секреты и тонкости кинопроцесса.

Когда: 1-2 февраля, 12:00 до 20:00

Где: Концерт-холл ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: от 90 гривен

Фестиваль китайских фонарей

В Киеве продолжается фестиваль гигантских китайских фонарей под названием "Легенды Поднебесной". Здесь посетители могут увидеть различные световые инсталляции, попробовать китайскую еду на фудкорте и насладиться прогулкой на свежем воздухе.

Сейчас на фестивале проходит празднование китайского Нового года, где можно услышать живую музыку, увидеть уникальный огненный орган и фаер-шоу.

Когда: 1-2 февраля, 16:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен

Фестиваль-квест "Китай: Тайны Поднебесной"

В арт-пространстве Samskara открылся фестиваль-квест, посвященный Поднебесной. Здесь можно будет найти множество развлечений и для взрослых, и для маленьких: квесты, бьюти зоны, селфи-музей, мастер-классы, лекции, VR-зоны, планетарий, боевые искусства, народные танцы, театр и гадания, игры и многое другое.

Когда: 1-2 февраля, с 11:00 до 21:00

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а

Сколько стоит: от 250 гривен

Интерактивная выставка Ukraine WOW

В помещении главного столичного вокзала продолжается масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. На мероприятии можно увидеть стену из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбуку Георгия Нарбута, а также многое другое.