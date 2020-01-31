Выходные в Киеве: куда пойти 1-2 февраля (афиша) [ Редактировать ]
В первые выходные февраля в Киеве пройдет ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.
Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.
Выставка космических приключений Turbo Space
На этих выходных пройдет космическая выставка под названием Turbo Space, где киевлян ждут мастер-классы, факты о Вселенной, виртуальная реальность и много другое. В программе мероприятия:
- модель ракеты, 3-метровый марсоход Сuriosity, телескопы с фотографиями планет;
- интерактивную зону (здесь можно построить земной рельеф, узнать свои возраст и вес на разных планетах, поуправлять луноходом);
- стенд с космической едой и настоящими метеоритами;
- мастер-классы 3D-рисования, изготовления скафандра.
- Когда: 1 февраля, 10:00
- Где: ТРЦ Smart Plaza Obolon, Оболонский проспект, 19
- Сколько стоит: 100-150 гривен
Спектакль "Он и она"
Комедия "Он и она" - это история о настоящей любви, искренности, преданности. По задумке режиссера, только такие чувства могу пройти сквозь множество проблем, горестей, печалей, преодолеть годы и остаться неизменными.
Киевлян ждет игра профессиональных актеров, а также музыкальное сопровождение. По словам режиссера, вместе с героями "Он и Она" вы переживете их жизнь и попробуете раскрыть для себя все тайны любви мужчины и женщины.
- Когда: 1 февраля, 18:00
- Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20б
- Сколько стоит: 100-350 гривен
Концерт "Брати Гадюкіни"
1 февраля группа "Брати Гадюкіни" презентует альбом "Смех и Грех" в Docker Pub. Музыканты по просьбам поклонников решили сыграть еще один концерт.
Киевляне услышат семь новых песен, а также всем известные любимые хиты "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Було не любити", "117 стаття", "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "Жовті стрічки", "Карпати"и многие другие.
- Когда: 01 февраля, 22:00
- Где: Docker Pub, Богатырская улица, 25
- Сколько стоит: от 250 гривен
Выставка "Чудо-птицы Марии Примаченко"
В Киеве проходит выставка удивительных птиц украинской художницы-примитивистки Марии Примаченко. Это часть ее собственного красочного мира, которую художница продемонстрировала в своих картинах.
Каждая птица на выставке - это что-то таинственное. С картин они смотрят на людей человеческими глазами с пушистыми ресницами. Сама художница комментирует картины интересными авторскими надписями-поговорками.
- Когда: 1 февраля, 10:00
- Где: Дом-музей Тараса Шевченко, переулок Тараса Шевченко, 8а
- Сколько стоит: 45 гривен
Мастер-класс по плетению ловцов снов
В субботу состоится мастер-класс от специалиста декоративно- прикладного искусства по плетению индейского амулета "ловца снов".
Это талисман-оберег североамериканских индейцев, охраняющий спящего от злых духов. Ловец представляет из себя круг с вплетенной в него паутиной и украшенный перьями птиц. В последние годы ловцы снов стали популярными и в Украине.
Мастер научит самостоятельно изготавливать эти амулеты, расскажет легенды и предания, растолкует значение символов. Участники мастер-класса смогут сплести амулет для себя и своих близких. Продолжительность занятия около 3 часов.
- Когда: 1 февраля, 11:15
- Где: салон свадебной моды "Мадонна", Саксаганского, 67
- Сколько стоит: 499 гривен
Экскурсия "Вечерние огни над Днепром"
У жителей Киева есть возможность насладиться прогулкой по склонам ночного Киева. Перед вами откроются панорамы ночного города, высокие кручи, лесные тропы и набережная Днепра.
Участники экскурсии узнают много интересного об истории этих мест: о малом и большом Никольских монастырях, о дворце Кирилла Разумовского, увезенном в Яготин, о князе Владимире, Илье Муромце и хане Трухане, а также об отважных и предприимчивых строителях Николаевского цепного моста.
- Когда: 2 февраля, 19:00
- Где: метро Арсенальная, у памятника пушке
- Сколько стоит: 120 гривен
Экскурсия "Киевская Русь в семейном кругу Европы"
Национальный заповедник "София Киевская" организовывает экскурсию, которая состоится в это воскресенье. Во время нее участники узнают, какую роль играли династические браки в средневековые времена и как они повлияли на историю Руси; об исторических событиях, которые происходили в Константинополе, о каких князьях сохраняют память древние надписи на стенах храма.
- Когда: 2 февраля, 13:00
- Где: заповедник "София Киевская", Владимирская, 24
- Сколько стоит: 120 гривен, регистрация и справка по телефонам: (044) 278 76 62, (044) 279 22 56
Спектакль "Рождественские грезы"
История рассказывает о семье, которая состоит из молодой дочери и больной матери, которые не собираются отмечать Рождество. Все, что они планируют - тихий и семейный вечер за любимой книгой и едой. Но незнакомец, внезапно очутившийся в их доме, путает все планы и превращает этот вечер в нечто незабываемое. Кто он такой, будут ли ему рады домочадцы, и почему эта история является повестью об одной спасенной жизни? Спектакль - это рассказ о том, что многое может измениться по воле случая, и что не стоит сбрасывать свою жизнь со счетов ни при каких обстоятельствах.
- Когда: 02 февраля, 12:00
- Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, улица Б. Хмельницкого, 5
- Сколько стоит: 40-350 гривен
Выставка костюмов "Магия кино"
Организаторы обещают, что действо позволит всем желающим попасть в сказочный мир кино и увидеть собственными глазами то, что раньше было доступно только на экране или сцене.
В рамках мероприятия состоится презентация уникальных костюмов, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов выставки зрители увидят костюмы со съемок исторического экшена "Захар Беркут", лав-стори "Віддана", сериала "Кріпосна", выступлений спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а также уникальные образы из капсульной коллекции MAVKA.
Все желающие смогут узнать производственные секреты и тонкости кинопроцесса.
- Когда: 1-2 февраля, 12:00 до 20:00
- Где: Концерт-холл ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 90 гривен
Фестиваль китайских фонарей
В Киеве продолжается фестиваль гигантских китайских фонарей под названием "Легенды Поднебесной". Здесь посетители могут увидеть различные световые инсталляции, попробовать китайскую еду на фудкорте и насладиться прогулкой на свежем воздухе.
Сейчас на фестивале проходит празднование китайского Нового года, где можно услышать живую музыку, увидеть уникальный огненный орган и фаер-шоу.
- Когда: 1-2 февраля, 16:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31
- Сколько стоит: 160-200 гривен
Фестиваль-квест "Китай: Тайны Поднебесной"
В арт-пространстве Samskara открылся фестиваль-квест, посвященный Поднебесной. Здесь можно будет найти множество развлечений и для взрослых, и для маленьких: квесты, бьюти зоны, селфи-музей, мастер-классы, лекции, VR-зоны, планетарий, боевые искусства, народные танцы, театр и гадания, игры и многое другое.
- Когда: 1-2 февраля, с 11:00 до 21:00
- Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а
- Сколько стоит: от 250 гривен
Интерактивная выставка Ukraine WOW
В помещении главного столичного вокзала продолжается масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, цель которых больше рассказать об Украине. На мероприятии можно увидеть стену из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви; последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко; Апостол Ивана Федорова и азбуку Георгия Нарбута, а также многое другое.
- Когда: 1-2 февраля
- Где: Центральный киевский ж/д вокзал, площадь Вокзальная, 1
- Сколько стоит: 50 гривен, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно
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