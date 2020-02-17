Всесвітній день боротьби з раком: як борються з хворобою в Ізраїлі

Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком. Ізраїльська медицина давно демонструє успіхи в онкології, одужуваність хворих на рак в цій країні - одна з найвищих у світі