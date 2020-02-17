У Єрусалимі відбулася масова молитва за подолання епідемії коронавірусу [ Редактировать ]
У Єрусалимі відбулася масова молитва за подолання епідемії коронавірусу. Сотні людей зібралися біля Стіни Плачу. Захід ініціювали місцеві рабини. Віряни побажали лікарям наснаги у роботі, а хворим найшвидшого одужання.
Чотирнадцятеро громадян Ізраїлю перебувають на круїзному лайнері Даймонд Принцес у Японії, де інфекцію підхопили 356 пасажирів. Прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що найближчим часом ізраїльтян евакуюють.
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