Евакуйовані з Китаю українці покинуть зону карантину [ Редактировать ]
Термін обсервації в Нових Cанжарах не продовжуватимуть. Евакуйовані з Китаю українці перебуватимуть у зоні карантину 14 днів, тобто до 4 березня. Про це на брифінгу журналістам повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Він пояснив, що в міністерстві керуються рекомендаціями ВООЗ.
Тести на коронавірус в усіх ізольованих виявилися негативними, а завтра повідомлять результати тестування медперсоналу.
"Результати ранкового медичного огляду показали, що проблем зі станом здоров’я немає, температури немає. Симптомів, які б свідчили про гострі респіраторні захворювання також нема. Наразі всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує змінювати терміни інкубаційного періоду. Саме там в експертів накопичена вся ця інформація і вони перепровіряють всі ці дослідження, які можуть з’являтися", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.
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