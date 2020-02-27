Термін обсервації в Нових Cанжарах не продовжуватимуть. Евакуйовані з Китаю українці перебуватимуть у зоні карантину 14 днів, тобто до 4 березня. Про це на брифінгу журналістам повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Він пояснив, що в міністерстві керуються рекомендаціями ВООЗ.

Тести на коронавірус в усіх ізольованих виявилися негативними, а завтра повідомлять результати тестування медперсоналу.

"Результати ранкового медичного огляду показали, що проблем зі станом здоров’я немає, температури немає. Симптомів, які б свідчили про гострі респіраторні захворювання також нема. Наразі всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує змінювати терміни інкубаційного періоду. Саме там в експертів накопичена вся ця інформація і вони перепровіряють всі ці дослідження, які можуть з’являтися", - говорить Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України.