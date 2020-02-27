До 32 зросла кількість загиблих у сутичках в індійській столиці. Там від початку тижня не вщухають протести проти нового закону про громадянство. Мітинги переросли в масові погроми та бійки між індуїстами і мусульманами.

Представники ісламської спільноти вважають, що індійський уряд дискримінує їх. Бо ж після змін до законодавства, "не"-мусульманам із сусідніх країн стало простіше отримати індійське громадянство.