Індію охопили масові погроми між індуїстами і мусульманами [ Редактировать ]
До 32 зросла кількість загиблих у сутичках в індійській столиці. Там від початку тижня не вщухають протести проти нового закону про громадянство. Мітинги переросли в масові погроми та бійки між індуїстами і мусульманами.
Представники ісламської спільноти вважають, що індійський уряд дискримінує їх. Бо ж після змін до законодавства, "не"-мусульманам із сусідніх країн стало простіше отримати індійське громадянство.
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