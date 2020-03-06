Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації у Криму [ Редактировать ]
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму. Зустріч розпочнеться о 17 за київським часом. Участь візьме постійний представник президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.
Зустріч скликали до шостих роковин окупації Криму. Учасники, серед іншого, планують порушити питання про недотримання прав людини на півострові.
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