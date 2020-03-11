Чем полезны мандарины [ Редактировать ]
Доктор из Египта Ахмед Сабри рассказал о пользе мандаринов. Одним из эффектов фрукта является сжигание жиров, что должно особенно порадовать женщин, передает newsyou.info.
Мандарины в составе содержат пектин, который улучшает пищеварение и замедляет поступление глюкозы в кровь, что важно для больных сахарным диабетом. Также полисахарид понижает артериальное давление и содержание «плохого» холестерина в организме.
Витамин С, которым богат фрукт, защитит от респираторных заболеваний и увеличит синтез коллагена, что способствует омоложению кожи. Кроме этого, мандарины благодаря пищевым волокнам борются с запорами. Они помогают устранить слизь в глотке и восстановить микроциркуляцию крови в глазницах, улучшая таким образом состояние зрительного нерва.
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