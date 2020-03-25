Найгарячіша точка: Буковина потерпає від Covid-19 [ Редактировать ]
Найгірша епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій області. Там від початку спалаху зафіксували один летальний випадок. Яка наразі ситуація та чи всі жителі дотримуються карантину - про це Ольга Паламарюк.
У Чернівецькій області 13 нових інфікованих коронавірусом. Одна людина - з обласного центру, решта - з районів. Серед заражених є діти.
Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:
Ми маємо 6 дітей і так само маємо старшого віку - 55 років. У більшій мірі - це люди 20-30 річні і це так само для нас є, скажімо, великим знаком запитання. Тому що, ви знаєте, що всі випадки, які ми підтверджували, - в більшій мірі це є саме люди молоді.
Лабораторно підтверджено 38 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих - з села Колінківці Хотинського району. Там оголосили надзвичайну ситуацію - у селі встановили блок-пости. На в'їздах та виїздах людям міряють температуру. Вулиці дезінфікують.
Дмитро Мельник, сільський голова Колінківців:
Обробляємо наше село хлоркою і іншими препаратами, які знезаражують повітря: машинами, тракторами.
У Чернівцях уже тиждень не ходить громадський транспорт. Їздити на власних автівках поки що можна. Комендантську годину не запроваджували. Зачинені школи, садки й навіть центральний парк. Від сьогодні не працюють і обмінники.
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:
Не буде дозволено працювати таким важливим, я вважаю, уряд мене підтримає, як: станції техобслуговування, автомийки, пункти обміну валют, зоомагазини.
Медики ж просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, щоб уникнути подальшого поширення інфекції. Ситуація вкрай серйозна: Буковина - серед умовних лідерів із зараження коронавірусною інфекцією. Щоб "розвантажити" медиків та уникнути скупчення хворих, у районах створені госпітальні бази. У Чернівцях це міська лікарня №1. Тут зможуть прийняти до 60 пацієнтів.
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