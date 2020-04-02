Нестачу спеціального обладнання в лікарнях допомагають заповнити приватні підприємства. Постачають апарати штучного дихання, засоби захисту та інші необхідні під час епідемії речі.

Це називається аналізатор електролітів та газів в крові, апарат призначений для "реанімаційних" хворих.

Гадяцька районна лікарня у Полтавській області. Днями сюди завезли апарат, вартістю 340 тисяч гривень - він дозволить визначати головні показники здоров'я у важкохворих, які перебувають у реанімації. Апарат один на весь Гадяцький район. Придбало обладнання підприємство "Агро-Край" зі складу агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Олександр Колодяжний, директор ТОВ "Агро-Край":

Так як у нас виробничі потужності в основній масі розміщені в Гадяцьому районі, то ми посильну допомогу надаємо цьому закладу. Ця акція - не остання. Підставлятимемо свої плечі, щоб якомога швидше подолати цей коронавірус.

Допомагає агрохолдинг лікарням в містах, де живе найбільша кількість їхніх співробітників. А це - чи не всі регіони України.

Галина Ковтонюк, операційний директор "Укрлендфармінг":

Станом на сьогодні, майже в 19 обласних центрах нашої країни і мабуть 650 населених пунктах власником глобально виділено на боротьбу з коронавірусом близько 20 млн. грн. Приблизно вже 6 з яких вже відправлено на місця, на лікарні - це районні лікарні, центри клінічної екстреної допомоги, а також обласні лікарні - де господарюють наші підприємства.

А це вже Івано-Франківська міська клінічна лікарня. Сюди компанія закупила обладнання для дезінфекції приміщень та захисні костюми для бригад швидкої допомоги. Тернопільській обласній лікарні меценат виділив гроші на апарат для штучної вентиляції легенів, а Хмельницькій - закупив чотири ультразвукові інгалятори.

Галина Ковтонюк, операційний директор "Укрлендфармінг":

У більшості ми їх шукаємо самі - центри екстреної швидкої допомоги, де підпорядковуються переважно в області, всі районні швидкі допомоги, які працюють, допомога цим швидким лікарям, забезпечення їх надійними засобами захисту - це наша мета сьогодні. Ми будемо зводити оперативну інформацію, яку нам подадуть директора регіональних управлінь і на другий тиждень знову будуть визначені регіони, де ми плануємо допомагати.

Сьогодні в "Укрлендфармінг" провели онлайн-нараду, тож незабаром медична допомога поїде до Тернопільської та Хмельницької областей.

Піклуються в агрохолдингу і про здоров'я своїх співробітників на робочому місці, адже компанія входить у перелік найбільших агрохолдингів в Україні, тож не може зупинити свою роботу, аби не допустити продовольчої кризи під час пандемії.