Гуляти у лісах та парках від сьогодні заборонено у Львові та в області, - таке рішення ухвалило керівництво лісового господарства. А вже з понеділка відпочивати на природі заборонили й урядовці.

Чи дотримуються карантинних вимог львів'яни?

Сихів. Найбільший спальний район Львова. Тут скрізь дитячі майданчики, один із найбільших міських парків. Людей нині чимало. Жінка з двома дітьми відпочиває у парку. Побачивши працівників поліції та знімальну групу, - швидко виходить на тротуар вулиці.

Чому ви були у парку, якщо це заборонено? - Заборонено з 6 квітня! - Заборонено з 2 квітня.

Жінку поліція не штрафує - наразі, лише попереджають. Покинути парк просять і Зиновія. Чоловік з двома дітьми вийшов прогулятися на природу. Каже - про заборону не знав.

Зиновій, житель Львова:

На балкончик будемо виходити час від часу, а так - не будемо.

Деякі львів'яни не заважаючи на заборону та попередження правоохоронців, зізнаються: гуляти у парку будуть і надалі.

Володимир та Анжела, жителі Львова:

Що, по квартирі гуляти, теж не вихід з положення. - А що будете робити? - Не знаю, будемо порушувати. Ми тут живемо, а що нам...

Алеєю парку гуляють десятки львів'ян. Хтось повертається з ринку додому, хтось через парк іде по справах. А хтось користується нагодою побути на вулиці.

Можна поцікавитися вашою метою перебування у парку? - Біжу через парк додому.

Можна поцікавитися метою перебування вас у парковій зоні? - Ми не гуляємо, а йдемо на Стрийську вулицю.

Їх правоохоронці не штрафують. Кажуть - не мають права.

Василь Паньків, заступник начальника сектору превенції Сихівського відділу поліції у Львівській області:

Дозволяється проходити через парк, якщо люди слідують до себе додому, там далі по вулиці розташовані дачні будинки для проживання людей. Так само, з другого доку - розташований житловий масив Сихів, і алея використовується для підходу до житлових будинків.

Заборонено гуляти на спортивних та дитячих майданчиках. Гірки та гойдалки у Львові обгороджені червоною стрічкою. Не зважаючи на це, поруч на лавці молоде подружжя з дитиною у візку.

Станом на сьогодні, заборонено знаходитись на дитячих майданчиках. - Ми чули. Ми не на довго, ми вже проїжджаємо. - Робимо вам зауваження. З розумінням поставтеся і в майбутньому не будете вчиняти правопорушення.

Єдина, на кого працівники поліції усе ж склали протокол у Сихівському районі - продавчиня продуктового магазину. Овочі та фрукти вона не накрила харчовою плівкою, а мала це зробити ще 2 тижні тому, - кажуть правоохоронці.

Є нормативний документ, який зобов'язує дотримуватися санітарних норм і за їх недотримання наступає адміністративна відповідальність. - Я перший раз тільки почула. Сказали, що з понеділка, а так - ніхто нам нічого не казав.

Тепер на жінку чекає суд. І штраф, щонайменше 17 тисяч гривень.